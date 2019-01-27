Паредесу дали игровой номер в «ПСЖ»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес почти перешел во французский «Пари Сен-Жермен», сообщает «Советский спорт».

По информации Paris United, аргентинский футболист будет защищать цвета парижского клуба под восьмым номером.

До этого СМИ утверждали, что хавбек подпишет соглашение с «ПСЖ» на 4,5 года. «Зениту» заплатят за игрока €40 млн и €5 млн в качестве бонусов.

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В нынешнем сезоне Паредес провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи.

В турнирной таблице французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» занимает первое место с отрывом в 13 очков.

Ранее петербургская команда окончательно согласовала с донецким «Шахтером» трансфер защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.