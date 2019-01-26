Мишин: Самодурова не превзошла Загитову
Тренер российской фигуристки Софьи Самодуровой Алексей Мишин прокомментировал победу подопечной на чемпионате Европы в Минске, передает «Советский спорт».
Самодурова оставила на втором месте олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая в произвольной программе допустила несколько серьезных ошибок.
Мишин вспомнил также, как в 1969 году на чемпионате мира в Колорадо-Спрингс они с Тамарой Москвиной впервые опередили легендарных Людмилу Белоусову и Олега Протопопова.
«Такого поворота никто не ожидал. Когда мы вошли в пресс-центр, то там висело страшное напряжение. Тогда я решил его разрядить, сказал, что мы победили Белоусову и Протопопова, но не превзошли. Так и сейчас. Соня выиграла чемпионат, но не превзошла Алину, у которой титул олимпийской чемпионки и которая мастерски владеет элементами», — цитирует Мишина официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Ранее известный тренер поделился эмоциями после победы Самодуровой на ЧЕ.