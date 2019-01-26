Легкоатлетка Ласицкене рассказала о полученном допуске до соревнований

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Российская легкоатлетка, чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту, Мария Ласицкене рассказала о том, как восприняла новость о том, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) допустила ее до международных соревнований, передает телеканал «360».

По решению ИААФ жо международных стартов под нейтральным статусом были допущены 42 спортсмена из России. Заявки еще 150 атлетов находятся на рассмотрении.

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«Новость о допуске я восприняла спокойно, честно. Кажется, без какого-либо дерганья на лице приняла эту информацию. У меня была уверенность, что так и будет. Но я не хочу снова говорить о всех переживаниях из-за нейтрального статуса. Хочется только работать, поднимать свои результаты и соперничать в секторе с лучшими высотницами как в России, так и за рубежом», — заявила Ласицкене.

Ранее 150 заявок от легкоатлетов на получение нейтрального статуса отправлены в ИААФ.