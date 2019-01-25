Загитова назвала своего главного соперника

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Серебряный призер чемпионата Европы-2019 в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о своем главном сопернике на льду.

«Для меня самый главный соперник — это я. Я пробовала четверные прыжки — риттбергер и флип. Но для меня главная цель — прокатать обе программы чисто», — приводит слова спортсменки Sport24.

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Загитова также рассказала о влиянии своей собаки на тренировки.

«Масару мешает мне тренироваться? Нет, только помогает разгружаться. Скоро мы с ней планируем приехать в Японию», — добавила она.

Ранее Алина Загитова отказалась от общения с журналистами после произвольной программы.