Загитова высказалась о своем выступлении на ЧЕ по фигурному катанию
Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходящем в Минске.
«То, что я заняла место в тройке, это хорошо. Серебро — это хорошо. Этой медали могло и не быть, поэтому я радуюсь. Но я могла откататься и лучше», — приводит слова спортсменки Sport24.
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Напомним, что олимпийская чемпионка лидировала после короткой программы, однако допустила несколько ошибок в произвольном прокате и потеряла первую строчку в итоговой таблице, уступив своей соотечественнице Софье Самодуровой.
Ранее 16-летняя фигуристка, ставшая чемпионкой Европы, поделилась впечатлениями от победы на турнире.