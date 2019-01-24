«Кардифф Сити» сделал заявление в связи с прекращением поисков Салы

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Клуб Английской премьер-лиги «Кардифф Сити» опубликовал официальное заявление в связи с прекращением поисков пропавшего самолета, на борту которого находился новичок команды Эмилиано Сала, передает «Советский спорт».

«Капитан порта Дэвид Баркер сказал, что, несмотря на все усилия воздушных транспортных средств, не удалось найти никаких следов самолета, пилота или пассажира», — говорится на официальном сайте клуба.

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В клубе отметили, что клуб публикует заявление с большим сожалением.

Игрок вылетел в Кардифф 21 января. Полет Сала должен был продлиться всего 50 минут. Футболист вылетел из Нанта в 20:15 по местному времени, в 20:30 сигнал с воздушным судном был утерян. На поиск игрока были направлены два вертолета и несколько спасательных судов. Обстоятельства происшествия неизвестны.

«Кардифф Сити» приобрел Сала у «Нанта» за рекордные € 20,5 млн. Аргентинец подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Кардиффу» не дадут больше времени на трансферы из-за Салы.