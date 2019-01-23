Адвокат Мамаева намерен подать жалобу в прокуратуру

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что защита футболиста подаст жалобу в прокуратуру из-за затягивания ознакомления с делом.

«Когда будет ознакомление с делом, пока неизвестно. Следователь нам не сообщает ни даты, ни того, что препятствует началу ознакомления. Я подал жалобу в прокуратуру по этому вопросу, указав, что допускается волокита при ознакомлении с материалами и тем самым препятствует доступу к правосудию и к тому, чтобы прокурор имел возможность тщательно изучить данное уголовное дело перед направлением в суд.

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Такое развитие событий может продлить срок содержания под стражей, и я полагаю, что создаются искусственные основания, чтобы в очередной раз продлить как сроки следствия, так и сроки содержания заключенных в СИЗО», — цитирует Бушманова Sport24.

Адвокат отметил, что футболист не испытывает проблем со здоровьем, однако длительное содержание под стражей сказывается на форме футболиста.

Также Бушманов высказался о возможном участии Мамаева в футбольном матче в СИЗО.

«По поводу матча — так и нет ни точной даты, ни информации о том, что препятствует этому спортивному мероприятию. Все-таки самый благоприятный период в плане погоды уже пропустили», — сказал адвокат.

Утром 8 октября нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда продлить арест футболистов.

Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву продлят срок заключения в «Бутырке».