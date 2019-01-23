Адвокат Кокорина рассказал о тяжелом состоянии здоровья игрока

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Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«Я делал специальный адвокатский запрос врачам «Зенита» и Российского футбольного союза (РФС) и получил официальный ответ. У Кокорина была травма ахилла сравнительно давно, еще до разрыва крестообразных связок, но он и от него еще не восстановился. Александру требуется комплексный подход к восстановлению: специальные упражнения, тренажеры и уколы.

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В зале в СИЗО, где только гири и гантели, он может проводить не больше часа три раза в неделю. Но его программа восстановления требует в день по шесть часов занятий минимум. В условиях камеры тренироваться невозможно», — цитирует Ромашова Sport24.

Адвокат отметил, что проблемы с коленом у игрока начались месяц назад.

«В СИЗО только врачи-терапевты, других не допускают. Врачи «Зенита», которые занимались программой восстановления Кокорина, в своем заключении сказали, что продолжение содержания Кокорина в таких условиях может привести к инвалидности. Врачи РФС заявили, что Кокорину может потребоваться замена коленного сустава на искусственный.

В любом случае, о дальнейших занятиях спортом речь уже может не идти. Следователи это не считают основанием для изменения меры пресечения. Мы подавали соответствующие ходатайства со всеми документами, но их не рассматривают», — сказал Ромашов.

Утром 8 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда продлить арест футболистов.

Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву продлят срок заключения в «Бутырке».