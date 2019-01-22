Россиянин подрался с соперником в матче НХЛ
Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров подрался с Остином Уотсоном из «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Россиянин перед дракой провел силовой прием на Калле Йернкроке, а за того вступился Уотсон. После между игроками вспыхнул конфликт, который они решали кулаками. Задоров в итоге получил пять минут штрафа.
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Встреча завершилась поражением «Колорадо» со счетом 1:4.
Видео эпизода опубликовано на ютуб-канале hockeyfights.
Ранее сообщалось, что Задоров провел всего семь минут в победном матче «Колорадо».