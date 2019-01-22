Россиянин подрался с соперником в матче НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/598/10828598/large-pic905-895x505-98661.jpg">

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров подрался с Остином Уотсоном из «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Россиянин перед дракой провел силовой прием на Калле Йернкроке, а за того вступился Уотсон. После между игроками вспыхнул конфликт, который они решали кулаками. Задоров в итоге получил пять минут штрафа.

Реклама

Встреча завершилась поражением «Колорадо» со счетом 1:4.

Видео эпизода опубликовано на ютуб-канале hockeyfights.

Ранее сообщалось, что Задоров провел всего семь минут в победном матче «Колорадо».