Федерер вышел в четвертый круг Australian Open
Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии 2019 года, сообщает «Советский спорт».
Спортсмен одолел американца Тэйлора Фритца со счетом 6:2, 7:5, 6:2. Теннисисты находились на корте один час 28 минут.
Примечательно, что у представителя США за игру не было ни единого шанса взять подачу соперника.
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Теперь Федереру предстоит поединок за место в четвертьфинале с греком Стефаносом Циципасом.
Ранее российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о том, с кем бы он хотел сыграть в миксте.
Теннис. Australian Open. 3-й круг
Роджер Федерер (Швейцария) — Тэйлор Фритц (США) — 6:2, 7:5, 6:2