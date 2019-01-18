Глава WADA: нужно убедиться в подлинности собранных в России данных

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Руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди прокомментировал успешное извлечение данных из московской лаборатории экспертами организации, передает «Советский спорт».

Глава агентства отметил важность получения информации от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из различных серверов лаборатории.

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«Это большой прорыв во благо чистого спорта. Это доказывает, что мы действительно продолжаем двигаться вперед, чего бы не случилось без решения, которое было принято исполкомом 20 сентября. Первая стадия трехэтапного процесса, предусмотренного этим решением, завершена. Долгий ступор в вопросе доступа в бывшую московскую лабораторию преодолен, и это значительная и хорошая новость», — отметил руководитель зарубежной организации.

Также он рассказал о том, что данные вывезены за пределы России и будут тщательно проверены группой экспертов.

«Теперь WADA приступает ко второй фазе, которая предполагает подтверждение подлинности данных и их изучение, чтобы удостовериться, что они не скомпрометированы. Исходя из объема потребуется некоторое время для выполнения работ, но наши эксперты обладают инструментами, необходимыми для подтверждения данных с высокой степенью доверия. Как только сведения пройдут аутентификацию, мы сможем перейти к третьей стадии и поддержать различные спортивные и другие антидопинговые организации, вовлеченные в подготовке дел в отношении применявших допинг атлетов, а также обеспечить до 30 июня 2019 года повторный анализ определенных проб, которые до сих пор хранятся в московской лаборатории», — цитирует Риди пресс-служба WADA.

Изъятые сведения будут играть ключевую роль при возбуждении дел в случаях оправдания спортсменов, подозреваемых в употреблении запрещенных веществ и участии в допинговой программе.

Ранее сообщалось, что грузинский борец вольного стиля Давит Модзманашвили будет лишен серебряной медали Олимпиады — 2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.