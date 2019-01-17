Медведева не дала фанату себя поцеловать
Призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева отказалась от поцелуя с фанатом на автограф-сессии, сообщает Sport24.
Эпизод произошел во время встречи россиянки с болельщиками во дворце спорта «Мегаспорт» перед матчем баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и мюнхенской «Баварией».
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Один из болельщиков армейцев подошел к фигуристке и попытался ее поцеловать. Медведева отстранилась, после чего молодой человек как ни в чем не бывало сделал с ней селфи.
Летом прошлого года россиянка переехала в Канаду, чтобы начать работу с тренером Брайаном Орсером.
Ранее хореограф Илья Авербух оценил шансы Медведевой на участие в чемпионате мира.
17 января 2019 г.