Медведева не дала фанату себя поцеловать

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Призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева отказалась от поцелуя с фанатом на автограф-сессии, сообщает Sport24.

Эпизод произошел во время встречи россиянки с болельщиками во дворце спорта «Мегаспорт» перед матчем баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и мюнхенской «Баварией».

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Один из болельщиков армейцев подошел к фигуристке и попытался ее поцеловать. Медведева отстранилась, после чего молодой человек как ни в чем не бывало сделал с ней селфи.

Летом прошлого года россиянка переехала в Канаду, чтобы начать работу с тренером Брайаном Орсером.

Ранее хореограф Илья Авербух оценил шансы Медведевой на участие в чемпионате мира.