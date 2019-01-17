«Барселона» может быть дисквалифицирована из Кубка Испании

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«Барселона» может быть дисквалифицирована из нынешнего розыгрыша Кубка Испании за то, что в первом матче 1/8 финала против «Леванте» на поле в составе каталонского клуба вышел дисквалифицированный футболист, сообщает «Советский спорт».

По информации El Mundo, речь идет о защитнике «блауграны» Хуане Мовилье, который отыграл во встрече 58 минут. Отмечается, что игрок был дисквалифицирован во время выступления за вторую команду сине-гранатовых и не имел права участвовать в матче против «Леванте».

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Напомним, в 2015 году мадридский «Реал» уже отстраняли из Кубка Испании за такую же ошибку. Тогда в первой игре 1/16 финала с «Кадисом» на поле вышел россиянин Денис Черышев, который не имел на это права в связи с перебором желтых карточек.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет купить Малкома.