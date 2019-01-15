Касаткина разгромно проиграла в первом раунде Australian Open

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В первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2019) российская теннисистка Дарья Касаткина с разгромным счетом проиграла представительнице Швейцарии Тимеи Бачински, сообщает «Советский спорт».

Встреча продолжалась 56 минут. За это время швейцарка дважды подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. В то время как Касаткина не сделала ни одного эйса и совершила целых девять двойных.

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Отмечается, что россиянка была посеяна на турнире под десятым номером.

Во втором круге Бачински сыграет против победительницы матча между представительницей России Натальей Вихлянцевой и американкой Варварой Лепченко.

Ранее сообщалось, что Анастасия Потапова вышла во второй круг Australian Open.

Теннис. Australian Open. 1-й круг

Тимея Бачински (Швейцария) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:0