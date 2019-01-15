Экс-хавбек «Локомотива» Майкон перебрался в чемпионат Бразилии

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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Майкон теперь будет выступать в чемпионате Бразилии, сообщает «Советский спорт».

Экс-хавбек «железнодорожников» стал игроком «Атлетико Минейро». Контракт с новым клубом рассчитан до лета 2021 года.

Футболист находился в российской команде с 2010 по 2017 год. Потом он перешел в турецкий «Антальяспор», где в 46 играх оформил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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9 января 2019 года игрок расторг соглашение с клубом.

Ранее бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на критику болельщиков в адрес руководства клуба из-за переподписания контракта с полузащитником Джефферсоном Фарфаном.