Латыпова лишили бронзы на этапе Кубка IBU из-за упавшего дерева

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Российского биатлониста Эдуарда Латыпова лишили бронзы в спринте на этапе Кубка IBU в Душниках-Здруй. Медаль перешла к норвежцу Йоханнесу Дале из-за корректировки времени, сообщает «Советский спорт».

Дело в том, что во время гонки на трассу упало дерево. Поэтому время девяти спортсменов, в том числе и Дале, скорректировали на 15 секунд. В свою очередь, Латыпов переместился на четвертую позицию.

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Кубок IBU. Душники-Здруй (Польша)

Спринт. Мужчины

1. Александр Поварницын (Россия) – 24.09,4 (0)

2. Никита Поршнев (Россия) – +24,9 (0)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) – +25,0 (1)

4. Эдуард Латыпов (Россия) – +28,4 (2)

5. Туре Лерен (Норвегия) – +29,0 (0)

6. Алексей Слепов (Россия) – +38,8 (2)…

10. Антон Бабиков (Россия) – +1.01,3 (1)…

18. Сергей Корастылев (Россия) – +1.25,4 (2)

Ранее россиянин Глеб Ретивых занял второе место в мужском спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия).