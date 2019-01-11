Вратарь «Коламбуса» Бобровский высказался об отстранении от матча
Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский высказался об отстранении от матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз», передает «Советский спорт».
«Поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» было тяжелым для всех нас, это эмоциональный момент. Возможно, мы сыграем с ними в плей-офф. Я позволил себе выплеск эмоций, хотя не должен был делать это.
У нас была командная встреча. Я всегда стремился быть хорошим партнером по команде, вне зависимости от того, с кем играю. Я говорил об этом команде, вот и все. Что случилось, то случилось. Мы обсудили ситуацию, все выяснили и готовы двигаться дальше. Все случившееся останется между нами», — цитирует Бобровского в твиттере журналист Аарон Портцлайн.
Ранее одноклубник Бобровского Артемий Панарин ответил на вопрос о причинах отстранения Бобровского.