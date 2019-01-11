Вратарь «Коламбуса» Бобровский высказался об отстранении от матча

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Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский высказался об отстранении от матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз», передает «Советский спорт».

«Поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» было тяжелым для всех нас, это эмоциональный момент. Возможно, мы сыграем с ними в плей-офф. Я позволил себе выплеск эмоций, хотя не должен был делать это.

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У нас была командная встреча. Я всегда стремился быть хорошим партнером по команде, вне зависимости от того, с кем играю. Я говорил об этом команде, вот и все. Что случилось, то случилось. Мы обсудили ситуацию, все выяснили и готовы двигаться дальше. Все случившееся останется между нами», — цитирует Бобровского в твиттере журналист Аарон Портцлайн.

Ранее одноклубник Бобровского Артемий Панарин ответил на вопрос о причинах отстранения Бобровского.