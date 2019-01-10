«Рубин» расторг контракт с Кудряшовым

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Руководство «Рубина» объявило о расторжении контракта с защитником Федором Кудряшовым по соглашению сторон, сообщает ТАСС.

«ФК «Рубин» благодарит Федора за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба на официальном сайте.

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Контракт футболиста с казанской командой был рассчитан до лета 2019 года. Защитник не полетел с «Рубином» на первый сбор из-за проблем со здоровьем. Отмечается, что Кудряшов в ближайшее время может перейти в «Краснодар».

Игрок перешел в клуб Курбана Бердыева летом 2017 года и успел провести в Российской премьер-лиге (РПЛ) 38 матчей.

Ранее стала известна дата, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию казанского «Рубина» на отстранение клуба от еврокубков.