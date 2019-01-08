Конфликт Карреры и Глушакова назвали причиной ухода Еременко из «Спартака»

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Чемпион СССР в составе «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал расторжение контракта столичного клуба с полузащитником Романом Еременко, передает ТАСС.

Ветеран команды считает, что это было ошибочное решение руководства.

«Я думаю, что «Спартак» зря отпустил Еременко. Если бы он после долгого перерыва сразу влился в основной состав и закрепился там, как он это сделал в ЦСКА, то думаю, что «Спартак» не отказался бы от его услуг. Но что-то у него не пошло, возможно, на него повлияло психологическое состояние в команде в целом, когда начался конфликт между Каррерой, Глушаковым и остальными, и из-за этого он расхлябано относился к игре и не сумел показать всю свою мощь, которую он показывал в ЦСКА до дисквалификации», — поделился мнением эксперт.

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Также он высказался относительно перехода хавбека Александра Самедова в самарские «Крылья Советов».

«Думаю, что уход Самедова — это правильное решение. На чемпионате мира он сумел доказать, что нужен стране и внес свою лепту в игру сборной России. Он сделал все, что мог и ушел с гордо поднятой головой», — подытожил Кавазашвили.

Напомним, что Еременко перешел в столичный клуб только в августе 2018 года, в то время как игрок сборной России вернулся к красно-белым в 2017 году после 12-летного перерыва.

Ранее сообщалось, что руководство «крылышек» намерено подписать договор с Самедовым 14 января.