Усик: не было желания боксировать в России

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Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом Александр Усик признался, что перед поединком с Муратом Гассиевым у него не было особого желания боксировать в России, передает «Советский спорт».

«У меня не было особого желания боксировать в России, но выбор был такой: либо еду в Москву и получаю шанс стать абсолютным чемпионом мира, либо не еду и теряю шанс завоевать титулы. Решил воспользоваться шансом», — приводит слова спортсмена украинское издание «Экспресс».

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Боксер также рассказал, что нужно его стране, чтобы жить хорошо.

«Нужно, чтобы каждый честно и качественно выполнял свою работу. Я поехал в Россию и добросовестно выполнил свою работу. Пусть те, кто критикуют меня, добросовестно делают свою работу. Я люблю Украину но никогда не кричу об этом, а молча выполняю работу, — добавил он.

Ранее Усик рассказал о поездке на Донбасс.