«Спартак» расторг контракт с Самедовым

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Руководство московского «Спартака» объявило о расторжении контракта с полузащитником команды Александром Самедовым, сообщает «Советский спорт».

«ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра Самедова за годы, проведённые в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщаении пресс-службы красно-белых, опубликованном на официальном сайте.

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Хавбек является воспитанником школы москвичей. Он дебютировал в составе первой команды в 2002 году. С 2005 по 2017 год футболист выступал за другие клубы, а в 2017 году вернулся в «Спартак» и выиграл с красно-белыми чемпионат и Суперкубок России.

Ранее агент полузащитника москвичей Романа Еременко Марко Трабукки сообщал,что его клент поедет на сборы вместе с командой Олега Кононова.