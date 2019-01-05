Третьяк: такое поведение не красит Костина

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поведение капитана молодежной сборной России Клима Костина в полуфинальном матче чемпионата мира с командой США.

«Такое поведение любого спортсмена не украшает, а уж тем более – капитана команды. Думаю, тренеры пообщаются с ним, сделают какой-то выговор. Понятно, что это эмоции, но надо держать себя в руках», — приводит слова функционера «РИА Новости».

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Третьяк также отметил, что у России сильная хоккейная команда, а болельщики всегда болеют против сильных.

Ранее капитан сборной России Клим Костин извинился за свое поведение после полуфинального матча молодежного чемпионата мира 2019 с США.