Рэмзи заключил предварительный контракт с «Ювентусом»

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Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи подписал предварительный контракт с туринским «Ювентусом», сообщает «Советский спорт».

По информации SportMediaset, летом 2019 года игрок сборной Уэльса подпишет с итальянской командой полноценное соглашение на пять лет и будет получать в Серии А €6,5 млн за сезон.

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Руководство «Ювентуса» не исключает возможности подписания полузащитника уже в зимнее трансферное окно. «Старая синьора» предложила лондонскому клубу €5 млн., чтобы «Арсенал» отпустил игрока в январе. В случае отказа «канониры» расстанутся с хавбеком летом бесплатно.

Ранее главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери высказался по поводу слухов о переходе голкипера мадридского «Реала» Кейлора Наваса в стан своей команды.