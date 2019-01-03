Назван самый полезный вид зимнего спорта

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Эксперты назвали самый полезный и безопасный вид зимнего спорта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, специалисты рекомендуют лыжные прогулки. Ходьба на лыжах укрепляет сердечно-сосудистую, а также дыхательную системы. Кроме того, она развивает мышцы спины, рук и ног.

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«Спокойные лыжные прогулки по парку или по лесу при соблюдении мер предосторожности могут подойти практически всем желающим», — приводит агентство слова врача функциональной диагностики Изабеллы Андреевой.

Главный специалист по спортивной медицине Минздрава Московской области Александр Алешин подчеркнул, что беговые лыжи не требуют особых умений, и они наименее травмоопасны.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал о пользе жирной рыбы в холода.