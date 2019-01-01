Роналду назвал свою главную цель

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, что является для него главной целью, передает «Советский спорт».

В 2018 году Роналду уступил в борьбе за награды игрока года по версии УЕФА, ФИФА, а также в голосовании за «Золотой мяч» полузащитнике «Реала» Луке Модричу.

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По словам игрока, для него важно выигрывать награды с командой, личные трофеи его не слишком волнуют.

«Я далеко не одержим индивидуальными наградами. Самое важное для меня — работать на благо команды и обеспечивать ей титулы. Я не всегда стараюсь бить рекорды, моя цель — быть на вершине собственной игры и помогать команде. Конечно, я не скрываю того факта, что я люблю выигрывать индивидуальные награды, но это не конец света, если не получается», — цитирует Роналду AS.

Ранее выступающий в Катаре форвард стал лучшим бомбардиром 2018 года.