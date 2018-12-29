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Молодежная сборная России обыграла команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, сообщает «Советский спорт». Игра завершилась победой российской команды со счетом 2:1.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу российских хоккеистов. В составе победителей отличился Артем Галимов.

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Ранее Венесуэла объявила о немедленном введении госконтроля над заводом американского производителя шин Goodyear в штате Карабобо.

Ранее власти Венесуэлы взяли под контроль американский завод.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.