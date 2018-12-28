Передача Овечкина помогла «Вашингтону» одолеть «Каролину»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:1.
Капитан победившей команды Александр Овечкин отличился результативной передачей и набрал одно (0+1) очко. Российский нападающий Евгений Кузнецов и его соотечественник Дмитрий Орлов провели на льду 15:13 и 21:35, однако результативными действиями не отметились.
Форвард проигравшего клуба Андрей Свечников отыграл 18:23.
Ранее сборная Швеции одолела Словакию в матче молодежного чемпионата мира 2019 год.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Каролина Харрикейнз» (Северная Каролина) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
1:0 — Стивенсон – 23:33
2:0 — Оши (Карлсон, Овечкин) — 38:16 –
2:1 — Ахо (Ферланд) — 52:25 –
3:1 — Карлсон (Бэкстрем) — 59:09