Передача Овечкина помогла «Вашингтону» одолеть «Каролину»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/351/12058351/cut-pic905-895x505-75973.png">

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Капитан победившей команды Александр Овечкин отличился результативной передачей и набрал одно (0+1) очко. Российский нападающий Евгений Кузнецов и его соотечественник Дмитрий Орлов провели на льду 15:13 и 21:35, однако результативными действиями не отметились.

Реклама

Форвард проигравшего клуба Андрей Свечников отыграл 18:23.

Ранее сборная Швеции одолела Словакию в матче молодежного чемпионата мира 2019 год.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Каролина Харрикейнз» (Северная Каролина) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

1:0 — Стивенсон – 23:33

2:0 — Оши (Карлсон, Овечкин) — 38:16 –

2:1 — Ахо (Ферланд) — 52:25 –

3:1 — Карлсон (Бэкстрем) — 59:09