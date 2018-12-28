Двукратная чемпионка ОИ попросила не сталкивать Загитову и Медведеву

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала соперничество фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой, передает Sport24.

Спортсменка высказался против того, чтобы девушки бились за звание лучшей.

«На соперничестве Медведевой и Загитовой набирают лайки. Сказывается переход Жени к другому тренеру. Это ведь две россиянки! Что же вы делаете? Зачем вы сталкиваете девчат?! Этого нельзя делать», — подчеркнула эксперт.

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Также он восхитилась уровнем чемпионата России по фигурному катанию.

«С другой стороны, я очень хочу, чтобы у нас женская гимнастика была, как этот чемпионат России по фигурному катанию. Что ни девочка — одна лучше другой! Есть из кого выбирать. Посмотрите, какой жестокий отбор в фигурном катании! Попала — едешь на чемпионат Европы, а не попала — тренируйся, даже если у тебя есть олимпийская награда. На первом месте не заслуги, а спортивный принцип. Не готова выступать — сиди и готовься!» — удивилась Хоркина.

На чемпионате России, который проходил в Саранске, Загитова заняла пятое место, Медведева стала седьмой.

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