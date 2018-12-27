Фигурист Кацалапов: надеемся «покусать» французов на чемпионате Европы

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Чемпион России по фигурному катанию среди танцевальных пар Никита Кацалапов, выступающий с Викторией Синициной, поделился планами на сезоне, передает «Советский спорт».

Спортсмен прокомментировал предстоящий чемпионат Европы

«Продолжать все то, что делаем сейчас. Кататься чисто, стабильно, без моих дурацких ошибок. Это наша основная стратегия — улучшаться от старта к старту. У нас сейчас хорошая конкуренция в сборной с Александрой Степановой и Иваном Букиным, и мы очень надеемся, что на Европе сможем «покусать» французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона», — отметил фигурист.

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Также он рассказал, кто является его кумиром.

«Конечно, Тесса Вирчу и Скотт Мойр. Это настоящие, живые танцы на льду. Ни одного поддельного движения или взгляда! Фигуристы от Бога! Как зритель, хочу на них только смотреть, не вдаваясь в какой-либо анализ, и просто ловить кайф», — цитирует Кацалапова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Чемпионат европы будет проходить в Минске с 21 по 27 января.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева планирует выступить на нескольких соревнованиях в нынешнем сезоне.