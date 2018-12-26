«Крылья Советов» арендуют у «Краснодара» экс-игрока сборной России
Защитник «Краснодара» Роман Шишкин в зимнее трансферное окно станет футболистом самарских «Крыльев Советов», сообщает Sport24.
Эту информацию официально подтвердил председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Шляхтин.
«Шишкин отправляется в аренду в «Крылья Советов», — сказал функционер.
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31-летний Шишкин защищает цвета «Краснодара» с 2017 года. В текущем сезоне он провел лишь три матча, в которых отметиться результативными действиями не смог.
Ранее сообщалось, что «Крыльям Советов» интересен полузащитник «Спартака».