«Крылья Советов» арендуют у «Краснодара» экс-игрока сборной России

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Защитник «Краснодара» Роман Шишкин в зимнее трансферное окно станет футболистом самарских «Крыльев Советов», сообщает Sport24.

Эту информацию официально подтвердил председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Шляхтин.

«Шишкин отправляется в аренду в «Крылья Советов», — сказал функционер.

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31-летний Шишкин защищает цвета «Краснодара» с 2017 года. В текущем сезоне он провел лишь три матча, в которых отметиться результативными действиями не смог.

Ранее сообщалось, что «Крыльям Советов» интересен полузащитник «Спартака».