Кержаков не верит в материнские чувства жены

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Экс-нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал бракоразводный процесс со своей женой Миланой Тюльпановой, передает «Московский комсомолец».

24 декабря лучший бомбардир в истории сборной России отдал общего ребенка Артемия супруге.

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«Главное, чтобы ребенок был счастлив. Чтобы Милана любила его искренне, а не показушно. За два месяца она приехала к ребенку только три раза. За ноябрь один раз, за декабрь два. Если будет заниматься ребенком сама Милана — это будет просто счастье для меня. Честно, я бы очень этого хотел. Это будет то, как и должно быть — когда родители не живут вместе, но любят и заботятся о ребенке. Но, к сожалению, я пока в это мало верю», — сказал Кержаков.

Петроградский суд Санкт-Петербурга определил место жительства ребенка с матерью на время бракоразводного процесса.

Ранее сообщалось, что адвокат жены Кержакова считает, что Тюльпанова не будет прятаться от мужа.