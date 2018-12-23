Эксперт назвала проблемы российских биатлонистов в текущем сезоне

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступления российских биатлонистов в текущем сезоне, передает «Матч ТВ».

Эксперт считает, что спортсмены тратят много времени на огневых рубежах.

«В принципе же основная проблема у нас ходом. Даже если у нас два промаха, мы должны это ходом наверстывать. Но у нас ход какой-то шаткий. К сожалению, даже за этот год, работая над слабым местом — скоростью, ничего нового пока не преподнесли нам ребята. Поэтому здесь вопрос к тренеру, отвечающему за физподготовку. Биатлон таков, что сегодня можем хорошо стрелять, а завтра промахнуться. Мое мнение, что основной акцент в подготовительный период нужно было сделать именно на скорость. И еще момент: очень медленно и неуверенно стреляем. Это касается женщин и некоторых мужчин. Ложимся — ищем куда бы локти поставить, собираемся после стрельбы медленно — отсюда у нас тоже проигрыш идет», — поделилась мнением Резцова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов поделился мнением о выступлениях российского биатлониста Александра Логинова в этом сезоне.