Чемпион России не будет усложнять программу перед чемпионатом Европы

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Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун решил не усложнять программу перед стартующим в январе чемпионатом Европы в Минске, передает ТАСС.

20 декабря спортсмен сообщил, что намерен выучить новый четвертной прыжок.

«Наверное, речи про усложнение программ сейчас нет. Соперники будут тяжелыми. В начале сезона мы скручивали четверной лутц, это возможно, но учить новые элементы в середине сезона не стоит. Пока надо тренировать то, что есть», — сказал Ковтун.

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Чемпионат Европы в Минске пройдет с 21 по 27 января 2019 года. От России на нем выступят Максим Ковтун, Михаил Коляда и еще один спортсмен, отобранный тренерским советом Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее сообщалось, что Ковтун сбросил 14 килограммов перед сезоном-2018/19.