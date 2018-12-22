Сестра Шипулина: Антон так и не реализовал себя

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Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая приходится родной сестрой россиянину Антону Шипулину, прокомментировала информацию о возможном завершении карьеры брата.

Спортсмен может выступить со специальным заявлением на следующей неделе.

«Если Антон закончит — это его решение, которое все должны понять. Столько над человеком издеваться нельзя. Он спортсмен высочайшего уровня. И если он чистый — зачем обвинять его тысячу раз? Думаю, я бы на его месте тоже закончила намного раньше. Мне бы хотелось, чтобы мы продолжали бегать вместе с Антошкой. Он еще относительно молодой спортсмен и имеет потенциал. Очень обидно, что так сложилось, и он так и не реализовал себя», — сказала Кузьмина в интервью «Спорт-Экспрессу».

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31-летний Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Игр-2010. За свою карьеру он выиграл 22 гонки на этапах Кубка мира (11 личных и 11 эстафет), а также завоевал семь медалей чемпионатов мира (золото, три серебра, три бронзы). Шипулин дважды становился вторым в общем зачете Кубка мира.

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