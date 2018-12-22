РУСАДА считает критичным неполучение WADA данных лаборатории в Москве

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал итоги работы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москве, передает ТАСС.

Специалисты должны были извлечь данные московской антидопинговой лаборатории с 2011 до 2015 года, но не смогли это сделать, так как их оборудование не было сертифицировано согласно российскому законодательству.

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«Мы не удовлетворены результатами завершившегося в пятницу визита экспертов. Я хочу подчеркнуть, что в скорейшем предоставлении базы данных в первую очередь должна быть заинтересована сама Россия, это в наших национальных интересах. Передача базы — это путь к прекращению всяческих спекуляций вокруг российского спорта и защита интересов наших чистых атлетов. Вся многолетняя работа пойдет насмарку, но если мы до 31 декабря все обязательства, взятые на себя, выполним, то все будет нормально. Последствия невыполнения этого критичного условия определяются стандартами по соответствию WADA, и они будут разрушительными для российского спорта».

Доступ WADA к данным московской лаборатории — необходимое условие возвращения аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА). При этом российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы.

Ранее сообщалось, что глава USADA надеется на лишение прав РУСАДА.