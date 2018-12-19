Гвардиола: Моуринью не нуждается в моей поддержке

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста наставника «Манчестер Юнайтед», передает «Советский спорт».

Испанский специалист поделился переживаниями из-за отставки коллеги.

«Когда такое происходит, мне всегда грустно за тренера. В такой ситуации мы остаемся одни. Я близок со всеми тренерами. Вас увольняют, когда результаты не очень хороши. Моуринью не нуждается в моей поддержке, он очень сильный. Желаю ему всего наилучшего. Он скоро вернется», — приводит слова Гвардиолы BBC.

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Португалец был уволен 18 декабря. Он возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством «красные дьяволы» завоевали Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги Европы.

Ранее «Манчестер Юнайтед» случайно назвал преемника Моуринью раньше времени.