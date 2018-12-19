Биатлонист Шипулин не хочет участвовать в гонке в Ижевске из-за холода

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Олимпийский чемпион Антон Шипулин поделился своими планами на последующие соревнования, передает «Советский спорт».

Биатлонист рассказал, что не собирается участвовать в «Ижевской винтовке», однако выступить на «Рождественской гонке».

«Сейчас решил сконцентрироваться на «Рождественской гонке». Посмотрели прогноз погоды в Ижевске. Обещают очень холодно, поэтому, скорее всего, на «Ижевскую винтовку» не поеду. Буду готовиться к «Рождественской гонке». Надеюсь, мы с Катей там блеснем», — отметил Шипулин, подключившись к трансляции комментатора Дмитрия Губерниева в инстаграме.

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«Рождественская гонка» состоится 29 декабря на стадионе футбольного клуба «Шальке 04» в Гельзенкирхене.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал об итогах встречи с комиссией Международного союза биатлонистов (IBU), на котором обсуждалось восстановление российской организации в правах.