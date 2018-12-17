Стал известен соперник «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы
Стало известно, кто станет соперником «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
В Ньоне состоялась жеребьевка соревнования, по итогам которой определился противник «горожан» — это леверкузенский «Байер-04».
Напомним, что «быки» заняли второе место на групповом этапе Лиги Европы, набрав 12 очков, «Байер» финишировал на первом месте своей группы с 13 очками.
Реклама
Первые встречи пройдут 12,14 февраля, а ответные — 20 и 21 февраля.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.
Ранее экс-тренер «Спартака» назвал причину неудачи клуба в еврокубках.