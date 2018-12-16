Биатлонистки России показали третье время на стрельбе в эстафете

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Стали известны ключевые статистические показатели женской эстафетной гонки на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает «Советский спорт».

Сборная России, за которую бежали Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Валерия Васнецова и Ирина Старых, показали третье время на огневых рубежах — четыре минуты и 44 секунды. Отметим, что Ирина Старых показала второе время на заключительной стрельбе.

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Быстрее россиянок стреляли победительницы гонки, итальянки — 4.03, и ставшие пятыми белоруски — 4.21.

Суммарное беговое время россиянок — один час, две минуты и 34,3 секунды. Это пятый результат. Лучшее время показали финишировавшие вторыми шведки — 1:01.32,7.

Ранее женская сборная России стала четвертой в эстафете в Хохфильцене.