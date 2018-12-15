Известный российский актер назвал Макгрегора «петухом»

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Популярный российский актер театра и кино Михаил Пореченков высказал отношение к ирландскому бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору Макгрегору, сообщает «Советский спорт».

По словам актера, ему нравятся спокойные и скромные спортсмены.

«Федор Емельяненко — один из моих любимых бойцов. Алексей Олейник тоже замечательный. УМне нравятся скромные, спокойные и уважительно относящиеся к своим соперникам, а вместе с тем внутренне очень сильные и собранные люди. Таких талантов у нас много. Конор Макгрегор? Петух», — сказал Пореченков в интервью youtube-каналу BSNEWS.

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Макгрегор известен своим вызывающим поведением и громкими высказываниями.

Ранее сообщалось, что российский боец MMA — в Книге рекордов Гиннеса в четырех номинациях.