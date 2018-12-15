«Крылья Советов» могут арендовать двух игроков «Спартака»

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Полузащитники московского «Спартака» Артем Тимофеев и Александр Ломовицкий могут в зимнее трансферное окно перейти в самарские «Крылья Советов» на правах аренды, сообщает Sport24.

В сезоне-2018/19 24-летний Тимофеев провел 15 матчей, в которых забил один гол. На счету 20-летнего Ломовицкого один голевой пас в 16 матчах во всех турнирах. Также столичную команду могут покинуть еще несколько игроков, на которых клуб не рассчитывает в концовке текущего сезона.

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Отметим, что за «Крылья» на правах аренды выступает защитник «Спартака» Георгий Тигиев.

Ранее сообщалось, что болельщик «Спартака» Голунов подаст встречный иск к клубу.