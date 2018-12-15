Экс-тренер «Спартака» поддержал Мамаева и Кокорина

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Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев назвал «показательной поркой» пребывание в следственном изоляторе нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Спорт-Экспресс».

Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО с октября. Они обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве.

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«Я не из тех, кто жаждет крови. Я бы назвал все происходящее показательной поркой. Это перебор! Ребята уже поняли, что тюрьма — не Монте-Карло. Огонь и воду в футболе они прошли, а вот медные трубы не сумели. И это уже жестокий урок. Так дайте теперь им возможность исправиться», — сказал Романцев.

По решению Тверского суда Москвы Кокорин и Мамаев останутся под стражей до 8 февраля 2019 года.

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