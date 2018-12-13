«Спартак» уступил «Вильярреалу» и завершил выступление в Лиге Европы
Московский «Спартак» в гостях проиграл испанскому «Вильярреалу» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
Красно-белые уступили соперникам со счетом 2:0. В команде победителей голами отметились полузащитник Самуэль Чуквезе на 11-й минуте встречи и нападающий Карл Токо-Экамби на 48-й минуте.
Таким образом, столичная команда не смогла прорваться в плей-офф соревнования, вылетев из группы.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее футболисты московского ЦСКА вошли в символическую команду недели Лиги чемпионов по итогам шестого тура группового этапа.
Лига Европы. Группа G. 6-й тур
«Вильярреал» (Вильярреал, Испания) — «Спартак» (Москва, Россия) — 2:0
Голы: 1:0 — Чуквезе, 11; 2:0 — Токо-Экамбри, 48