Фанаты «Локомотива» задержаны в Германии за драку в поезде

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Фанаты московского «Локомотива» были задержаны немецкой полицией за драку в поезде перед матчем шестого тура Лиги чемпионатов против «Шальке-04», сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, инцидент произошел в поезде, который направлялся из Эссена в Гельзенкирхен. Фанат «Локомотива» ударил болельщика немецкой команды в лицо после того, как немец сорвал стикер, наклеенный поклонником российского клуба. В результате инцидента у жителя Германии была разбита губа.

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У россиян забрали паспорта и отвели в отделение полиции.

Встреча между «Шальке» и «Локомотивом» проходит в Гельзенкирхене на «Фельтинс арене». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.55 мск.