Представительница IBU считает правильным восстановление СБР

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Американская биатлонистка и представитель Международного союза биатлонистов (IBU) Клэр Иган поделилась мнением о восстановлении Союза биатлонистов России (СБР), передает «Советский спорт».

Спортсменка считает, что восстановление организации положительно скажется на биатлоне.

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«IBU представил список требований, которые необходимо выполнить для того, чтобы СБР был полностью восстановлен в правах. Я лично принимала участие в составлении и написании этих критериев. Так как я была вовлечена в этот процесс, могу сказать, что считаю его справедливым. На данный момент совместная работа IBU и СБР имеет продуктивный характер, и я жду, что российская сторона выполнит все названные требования настолько быстро, насколько это возможно, и сумеет вернуться как полноценный член международного союза биатлонистов. Восстановление СБР будет иметь положительный эффект для всех», — подчеркнула Иган.

Напомним, что статус российского союза был понижен до временного членства в IBU из-за допинг-нарушений российских спортсменов.

Ранее российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала о дебюте на этапах Кубка мира.