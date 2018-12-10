Вокруг женской сборной Афганистана разразился сексуальный скандал

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Президент Афганской федерации футбола (AFF) Керамуудин Карим и еще пятеро чиновников подозреваются в сексуальном насилии в отношении игроков женской сборной страны, сообщает «Советский спорт».

Функционеры уже отправлены в отставку.

По данным Inside the Games, чиновники платили футболисткам за молчание и оказывали физическое давление на несогласных, а глава департамента женского футбола Халида Попал покинула страну.

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«Чиновники послали в команду двух мужчин под видом тренеров. Они издевались и преследовали девушек, потому что знали, что футболистки будут молчать. Я противостояла им, сказав, что подам жалобу», — сказала Попал.

В AFF отрицают все обвинения Попал, называя их безосновательными. Однако афганское правительство начало по этому делу расследование, к которому также подключилась Международная федерация футбола (ФИФА).

Ранее диджей был обвинен в домогательствах к обладательнице «Золотого мяча».