Вокруг женской сборной Афганистана разразился сексуальный скандал
Президент Афганской федерации футбола (AFF) Керамуудин Карим и еще пятеро чиновников подозреваются в сексуальном насилии в отношении игроков женской сборной страны, сообщает «Советский спорт».
Функционеры уже отправлены в отставку.
По данным Inside the Games, чиновники платили футболисткам за молчание и оказывали физическое давление на несогласных, а глава департамента женского футбола Халида Попал покинула страну.
«Чиновники послали в команду двух мужчин под видом тренеров. Они издевались и преследовали девушек, потому что знали, что футболистки будут молчать. Я противостояла им, сказав, что подам жалобу», — сказала Попал.
В AFF отрицают все обвинения Попал, называя их безосновательными. Однако афганское правительство начало по этому делу расследование, к которому также подключилась Международная федерация футбола (ФИФА).
Ранее диджей был обвинен в домогательствах к обладательнице «Золотого мяча».