«Зенит» проиграл второй матч подряд в чемпионате России

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«Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России уступил казанскому «Рубину». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 2:1, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дублем отметился Егор Сорокин. За петербургский клуб с пенальти отличился Леандро Паредес.

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Отметим, что суммарно футболисты в этой игре получили десять желтых карточек.

Для «Зенита» это поражение стало вторым подряд в чемпионате России. До этого питерцы уступили тульскому «Арсеналу» (2:4).

«Зенит» после 17 туров возглавляет турнирную таблицу с 34 очками. «Краснодар» идет вторым, уступая питерцам только один балл.

Матч «Зенит» — «Рубин» стал последним в чемпионате России перед зимней паузой. РПЛ возобновится в марте следующего года.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.



Россия. Премьер-лига 17-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 1:2

Голы: 0:1 — Сорокин, 7; 0:2 — Сорокин, 50; 1:2 — Паредес, 59 (пенальти).

Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой».