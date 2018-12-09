Загитова могла не выступить в произвольной программе финала Гран-при

<img src="//img.gazeta.ru/files3/695/12086695/RTS26ACO-pic905-895x505-99887.jpg">

Российская фигуристка Алина Загитова травмировала ногу перед произвольной программой в финале Гран-при в канадском Ванкувере, сообщает ТАСС.

Как сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, спортсменка повредилась на разминке, но повреждение позволило ей выступить.

Реклама

«Алина на разминке действительно немного подвернула ногу, но ничего страшного, все в порядке. Она будет кататься дальше», — заявил Коган.

По сумме двух программ 16-летняя Загитова заняла второе место в финале Гран-при, уступив своей ровеснице из Японии Рике Кихире. Бронзу завоевала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева.

Ранее Степанова сравнила с «пинком» четвертое место в финале Гран-при.