Воронов прокомментировал последнее место в финале Гран-при
Российский фигурист Сергей Воронов признал ошибки, сделанные в финальном этапе Гран-при в канадском Ванкувере, сообщает «Советский спорт».
Спортсмен занял последнее, шестое, место. Победу отпраздновал американец Нэйтан Чен. Серебро досталось японцу Соме Уно, а бронзу завоевал кореец Чха Джун Хван. «Газета.ру» провела онлайн-трансляцию соревнований.
«В произвольной, конечно, получилось не все. Были допущены ошибки. Почему? С наскока сложно сказать. Круто, что стабильно попадаю в финал Гран-при. Считаю, что попасть в финал — уже достойный результат. Жизнь не заканчивается, нужно сделать выводы и идти дальше», — сказал Воронов в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.
Сергей Воронов — участник трех финалов Гран-при. Его лучший результат — третье место в 2014 году.
Ранее сообщалось, что Еременко процитировал Оксимирона после победы с разницей в 0,01 балла.