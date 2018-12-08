Российская пара выиграла финал юниорского Гран-при
Российские фигуристы София Шевченко и Игорь Еременко выиграли финал юниорского Гран-при в Ванкувере, сообщает «Советский спорт».
За произвольную программу фигуристы получили 102,93 балла. Ритм-танец пары судьи оценили 67,73 балла. По сумме двух программ российский дуэт набрал 170,66 балла и занял итоговое первое место.
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Еще одна российская пара Арина Ушакова / Максим Некрасов, который уступил победителям всего одну сотую балла (170,65). Тройку лидеров замкнули российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (164,54).
Ранее сообщалось, что российская пара лидирует после ритм-танца в финале юниорского Гран-при.